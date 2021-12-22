الارشيف / اخبار الخليج

تطبيق «واتساب» يضيف ميزة جديدة لمشرفي المجموعات

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تطبيق «واتساب» يضيف ميزة جديدة لمشرفي المجموعات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يعتزم تطبيق «واتساب» للتواصل الفوري طرح ميزة جديدة ستفيد المشرفين على المجموعات، حيث يجري حالياً اختبارها على الإصدار 2.22.1.1.

 

وقال موقع «لايف مينت» إن واتساب يختبر حالياً عدداً كبيراً من الميزات الجديدة، من بينها خاصية السماح لمديري المجموعة بحذف رسائل جميع الأعضاء. وأوضح المصدر أن التطبيق الشهير يختبر حالياً الخاصية بشكل داخلي، وقد يطرحها قريباً للعموم ضمن الإصدار 2.22.1.1.

 

وستظهر في المجموعة عبارة «تم حذف هذه الرسالة من قبل المسؤول»، وستكون مرئية للجميع، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا