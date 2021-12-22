تطبيق «واتساب» يضيف ميزة جديدة لمشرفي المجموعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يعتزم تطبيق «واتساب» للتواصل الفوري طرح ميزة جديدة ستفيد المشرفين على المجموعات، حيث يجري حالياً اختبارها على الإصدار 2.22.1.1.



وقال موقع «لايف مينت» إن واتساب يختبر حالياً عدداً كبيراً من الميزات الجديدة، من بينها خاصية السماح لمديري المجموعة بحذف رسائل جميع الأعضاء. وأوضح المصدر أن التطبيق الشهير يختبر حالياً الخاصية بشكل داخلي، وقد يطرحها قريباً للعموم ضمن الإصدار 2.22.1.1.

وستظهر في المجموعة عبارة «تم حذف هذه الرسالة من قبل المسؤول»، وستكون مرئية للجميع، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز.