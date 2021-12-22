"ناسا" تعلن موعد إطلاق التلسكوب "جيمس ويب" بعد تأجيله مراراً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعد تأجيل الموعد مراراً، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وشركة "أريان سبايس" الفرنسية للصناعات الفضائية تثبيت 24 ديسمبر موعداً لإطلاق التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" عبر صاروخ من طراز "أريان 5".



وكتبت "أريان سبايس" عبر تويتر أن موعد إطلاق "التلسكوب الفضائي جيمس ويب بات مثبّتاً في 24 ديسمبر عند الساعة 09,20 بتوقيت كورو (12,20 ت غ)".

ويشكل هذا التلسكوب إنجازا تقنيا متطورا للغاية، وسيكون أكبر وأقوى تلسكوب يُرسَل إلى الفضاء على الإطلاق. وهو مصنوع في الولايات المتحدة تحت إدارة وكالة ناسا، ويضم أدوات من وكالتي الفضاء الأوروبية والكندية.

وبعد وصول التلسكوب من كاليفورنيا في أكتوبر، أرجئ إطلاقه من قاعدة كورو الفضائية مرتين إثر مشكلات فنية بسيطة. وكانت "ناسا" و"أريان سبايس" تسعيان إلى قطع الطريق أمام أي خطر مرتبط بإطلاق التلسكوب الذي استمر تطويره أكثر من عقدين بكلفة قاربت عشرة مليارات دولار.

وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية في بيان أكدت فيه موعد الإطلاق أن الفرق المشتركة في ناسا وأريان سبايس "أجرت بنجاح عملية تغليق المرصد في صاروخ أريان 5". وقد تم الإطباق على التلسكوب داخل غطائه بعدما كان موضوعا أصلاً في أعلى الصاروخ.

وستحصل مراجعة عامة للإطلاق في 21 ديسمبر، وإذا ما كان كل شيء جاهزا، سيُنقل الصاروخ إلى منصة الإطلاق في 22 ديسمبر، بحسب ناسا.

وقُدّم "جيمس ويب" على أنّه خليفة التلسكوب "هابل" الذي أُطلق في العام 1990. وستشمل مهمّته اكتشاف مراحل الفضاء كلّها بدقة عالية، وذلك حتى العصور الأولى للكون وتشكل المجرات الأولى.

وسيوضع في مدار حول الشمس على مسافة 1,5 مليون كيلومتر من الأرض.