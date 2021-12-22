مكافأة بـ 100 دولار لمتلقي جرعة معززة من لقاح كورونا في هذه المدينة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، أمس الثلاثاء، عن تقديم 100 دولار مكافأة تشجيعية لكل من يتلقى جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.



وجاء هذا الإعلان في وقت تشهد نيويورك ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بكورونا خاصة بفعل المتحور الجديدة "أوميكرون"، حسبما أفاد موقع أكسيوس الأمريكي.

وسجلت نيويورك أكثر من 21 ألف إصابة بالفيروس يوم الجمعة الماضي، وهو رقم قياسي للإصابات في يوم واحد.

وقال دى بلاسيو: "سيكون هذا أكبر برنامج حوافز للجرعات المعززة في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "تلقي تلك الجرعات المعززة ستساعد في جعل عائلتك أكثر أمانا وجعل هذه المدينة بأكملها أكثر أمانا".