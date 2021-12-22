أكسفورد وأسترازينيكا تباشران العمل على لقاح ضد "أوميكرون"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أمس الثلاثاء أن جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا بدأتا العمل لإنتاج نسخة من لقاحهما لفيروس كورونا تستهدف المتحور أوميكرون.



قال ساندي دوجلاس، رئيس مجموعة بحثية في أكسفورد لفايننشال تايمز، إن خطوات أولية في إنتاج لقاح محدث اتُخذت في حال الحاجة إليه، وذلك بالتعاون مع شركائهم في أسترازينيكا.

وأضاف "اللقاحات المعتمدة على الفيروسات الغدية (مثل التي تصنعها أكسفورد/أسترازينيكا) يمكن من حيث المبدأ استخدامها لمواجهة أي متحور جديد بسرعة أكبر مما قد يكون أدركه البعض في السابق".

ولم ترد أسترازينيكا ولا أكسفورد بعد على طلبات للتعليق خارج ساعات العمل.