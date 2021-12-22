شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليمن يؤكد ضرورة ضغط المجتمع الدولى على الحوثيين لإحلال السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي المزيد من الضغط على الحوثيين لوقف هجومها وتصعيدها واستهدافها المتكرر للمدنيين والنازحين والتعامل بإيجابية مع الدعوات الأممية والدولية لإحلال السلام.

وجدد عبدالملك - خلال لقائه /الثلاثاء/ المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمنبي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - التأكيد على أن الحوثيين لا تؤمن بالسلام ولم تلتزم يوما بأية اتفاقات وآخرها اتفاق استوكهولم الذي استغلته لتصعيد أعمالها المهددة لأمن الملاحة الدولية وارتكاب الجرائم ضد المدنيين.

وتم - خلال اللقاء - استعراض آخر التطورات السياسية والأوضاع الإنسانية والجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى السلام في اليمن.

وأطلع المبعوث السويدي، رئيس الوزراء اليمني على نتائج اجتماعاته الإقليمية ودور السويد الداعم لإحلال السلام في اليمن، مجددا دعم بلاده للجهود الرامية للحل السياسي وتحقيق الاستقرار.