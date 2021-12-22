شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 310 إصابات جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية ، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 215 ألفا و145 حالة ؛ من بينها 262 حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 148 ألفا و21 شخصا .

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 6 آلاف و198 حالة ، فيما يتواجد حاليا 21 مريضا في العناية المركزة.

ولفتت الوزارة الجزائرية إلى أن 18 ولاية من أصل 58 لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 19 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 11 ولاية 10 حالات فما فوق.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا، الخميس الماضي ، بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية.