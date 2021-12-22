شكرا لقرائتكم خبر عن نائب كويتى: البرلمان العربى يعمل وفق آلية تهدف لإعلاء شأن الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الكويتي عضو البرلمان العربي الدكتور محمد الحويلة، الثلاثاء، أن البرلمان العربي يعمل وفق آلية هدفها إعلاء شأن الأمة والمساهمة في مواجهة التحديات التي تقف أمامها، مشيرا إلى أهمية توحيد الخطاب السياسي العربي للتصدي للتحديات ومحاولات النيل من أمن المنطقة العربية وشعوبها ومساعي زعزعة أمنها واستقرارها.

جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسه اجتماع (لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي للبرلمان العربي) ضمن أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي يستضيفها مجلس النواب الأردني في العاصمة عمّان.

وأشار الحويلة إلى أن النقاشات التي يخوضها أعضاء اللجان تتناول التحديات التي تواجه الأمة في مختلف القطاعات، مؤكدا أهمية الالتفاف حول القمة العربية المقبلة بالجزائر في مارس 2022.

وحول اجتماع لجنة الشؤون الخارجية، قال الحويلة إن الاجتماع، الذي حضره رئيس البرلمان عادل العسومي، تناول عرض التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي خلال الفترة ما بين الاجتماعين الحالي والسابق ومحاور تقرير الحالة السياسية في العالم العربي للعام 2021 ضمن خمسة بيانات حول الحالة في كل من (اليمن، وليبيا، والعراق، والسودان، والصومال)، بالإضافة إلى مسودة رؤية البرلمان العربي بشأن آلية متابعة الاستحقاقات الانتخابية في عدد من الدول العربية وورقة بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في الوطن العربي.