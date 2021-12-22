عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 10 هواتف ذكية الأكثر شهرة في ديسمبر 2021

الأربعاء 22 ديسمبر 2021

الخليج 365

هناك هواتف ذكية تلقى إقبالا كبيرا من المستهلكين عن غيرها، رغم أنها عمليا لا تختلف كثيرا عن بعضها البعض.. فما أشهرها خلال ديسمبر؟



وما يجعل بعض الأجهزة تنال شعبية كبيرة لدي المستهلكين هي ما تقدمه من تقنيات جيدة بأسعار منافسة لمثيلاتها.

وقبل أن يودعنا هذا العام، إليك قائمة بالهواتف الذكية التي لاقت شعبية كبيرة وتابع أخبارها عدد كبير من مستخدمي الإنترنت، بحسب موقع gsmarena المتخصص بشؤون التقنية.

وتصدر القائمة التي نشرها الموقع هاتف Find N الذي صممته "أوبو" ليكون أحد أفضل الهواتف القابلة للطي حاليا، وتنافس من خلاله الأجهزة الشبيهة من هواوي وسامسونج.

وجاء بالمركز الثاني في القائمة، هاتف Motorola Edge X30 الذي صنف من بين أفضل الأجهزة الذكية لهذا العام، وقدم للمستخدمين تكاملا ممتازا من حيث الأداء وقدرات التصوير والجودة.

وحل هاتف Redmi Note 11 Pro في المركز الثالث بالقائمة، وتلاه في المرتبة الرابعة هاتف Samsung Galaxy A52s 5G الذي صنّف من بين أفضل الهواتف الرخيصة الثمن القادرة على العمل مع شبكات 5G.

وضمت القائمة من المركز الخامس إلى العاشر على التوالي: iPhone 13 Pro Max وRedmi Note 10 Pro وRedmi Note 10 Pro وGalaxy S21 Ultra وPoco X3 Pro وPoco X3 Pro.