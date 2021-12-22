شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: انخفاض معدل التضخم لشهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض معدل التضخم في السودان، مسجلاً 339.58% لشهر نوفمبر الماضي مقارنة بمعدل 350.84% لشهر أكتوبر، بانخفاض قدره 11.26 نقطة.

وسجل معدل التضخم لشهر نوفمبر لمجموعة الأغذية والمشروبات 195.89%، مقارنة بمعدل 208.55% لشهر اكتوبر، فيما ارتفع معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك إلى 200.03% لشهر نوفمبر، مقارنة بمعدل 187.90% لشهر أكتوبر.

وانخفض معدل التضخم للمناطق الحضرية مسجلاً 318.98 % لشهر نوفمبر، مقارنة بمعدل 333.72% لشهر أكتوبر.