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السودان: انخفاض معدل التضخم لشهر نوفمبر

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القاهرة - سامية سيد - انخفض معدل التضخم في السودان، مسجلاً 339.58% لشهر نوفمبر الماضي مقارنة بمعدل 350.84% لشهر أكتوبر، بانخفاض قدره 11.26 نقطة.

 

وسجل معدل التضخم لشهر نوفمبر لمجموعة الأغذية والمشروبات 195.89%، مقارنة بمعدل 208.55% لشهر اكتوبر، فيما ارتفع معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك إلى 200.03% لشهر نوفمبر، مقارنة بمعدل 187.90% لشهر أكتوبر.

 

وانخفض معدل التضخم للمناطق الحضرية مسجلاً 318.98 % لشهر نوفمبر، مقارنة بمعدل 333.72% لشهر أكتوبر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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