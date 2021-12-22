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رئيس وزراء الصومال يدعو إلى مؤتمر لتسريع واستكمال انتخابات البلاد

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القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، اليوم الثلاثاء، قادة المجلس الاستشاري الوطني إلى انعقاد مؤتمر في الـ 27 من الشهر الجاري في العاصمة مقديشو، لتسريع واستكمال انتخابات البلاد.


وأشارت وكالة الأنباء الصومالية إلى أنه تم انتخاب 5 نواب في عملية انتخابية جرت يوم الأحد الماضي بالعاصمة مقديشو.


وكان روبلي قد أقال، السبت الماضي، عددا من أعضاء لجنة فض النزاعات الانتخابية، وعين 7 آخرين للعمل على شفافية ونزاهة الانتخابات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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