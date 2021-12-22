شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الكويتي يبحث مع السفير العراقي تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح اليوم الثلاثاء مع سفير العراق لدى الكويت المنهل الصافي، سبل تعزيز التعاون المشترك.



وذكرت وزارة الدفاع الكويتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن السفير العراقي قدم خلال اللقاء دعوة لوزير الدفاع الكوتي من نظيره العراقي جمعة سعدون لزيارة العراق.

وأعرب الوزير الكويتي عن امتنانه لهذه الدعوة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط المشتركة والتي تجمع البلدين الشقيقين.