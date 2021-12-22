شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية: تطعيم 57 ألفا و173 شخصا ضد كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 57 ألفا و173 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال يوم أمس من بينهم 12 ألفا و969 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن 5 ملايين و521 ألف شخص قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 11 مليونا و384 ألفا و958 جرعة بينها 26 ألفا و185 جرعة للسفر.

ويبلغ عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح 7 ملايين و340 ألفا و776 شخصا حتى الآن.