شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يعين محافظا جديدا للهيئة العامة للتطوير الدفاعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء أمرا ملكيا بتعين الدكتور فالح بن عبدالله الصالح السليمان، محافظاً للهيئة العامة للتطوير الدفاعي.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن هذا القرار تم إصداره بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، زنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي السعودي، وكذلك قرارات مجلس الوزراء السعودى فى هذا الشأن.