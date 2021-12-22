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الملك سلمان يعين محافظا جديدا للهيئة العامة للتطوير الدفاعي

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القاهرة - سامية سيد - أصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء أمرا ملكيا بتعين الدكتور فالح بن عبدالله الصالح السليمان، محافظاً للهيئة العامة للتطوير الدفاعي.


وبحسب وكالة الأنباء ، فإن هذا القرار تم إصداره بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، زنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي السعودي، وكذلك قرارات مجلس الوزراء السعودى فى هذا الشأن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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