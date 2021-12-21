شكرا لقرائتكم خبر عن بتعاون المملكة مع عُمان .. إحباط تهريب 1.8 مليون حبة كبتاغون مخبأة بهذه الطريقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

في عملية أمنية مشتركة وبتعاون من المملكة مع قوات الأمن العُمانية، تم إحباط تهريب 1.8 مليون حبة من الكبتاجون المخدر.

وكانت الكمية المضبوطة قد تم محاولة إخفائها داخل لوحات زجاجية، والتي تزيد قيمتها على 9 ملايين دولار.