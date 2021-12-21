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من بينها الاكتئاب.. هذه الحالات تعني نقص فيتامين "D"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أفادت دراسة صحية بريطانية الثلاثاء، أن نقص فيتامين ”D“ في الجسم يتفاقم في فصل الشتاء بسبب قلة التعرض للشمس، التي تعتبر المصدر الأساس لذلك الفيتامين.

 

وأشارت الدراسة، التي نشرتها صحيفة ”ديلي اكسبرس“ البريطانية، إلى أن هناك مؤشرات كثيرة على الإصابة بنقص فيتامين ”D“ بما فيها الاكتئاب والتعب وضعف العضلات والمناعة وآلام المفاصل وزيادة الوزن في بضع الحالات.

 

أفادت دراسة صحية بريطانية الثلاثاء، أن نقص فيتامين ”D“ في الجسم يتفاقم في فصل الشتاء بسبب قلة التعرض للشمس، التي تعتبر المصدر الأساس لذلك الفيتامين.

 

وأشارت الدراسة، التي نشرتها صحيفة ”ديلي اكسبرس“ البريطانية، إلى أن هناك مؤشرات كثيرة على الإصابة بنقص فيتامين ”D“ بما فيها الاكتئاب والتعب وضعف العضلات والمناعة وآلام المفاصل وزيادة الوزن في بضع الحالات.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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