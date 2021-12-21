الارشيف / اخبار الخليج

غرق سفينة قبالة ساحل مدغشقر يودي بحياة 19 شخصاً وفقدان 66 آخرين

0 نشر
اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غرق سفينة قبالة ساحل مدغشقر يودي بحياة 19 شخصاً وفقدان 66 آخرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الوكالة البحرية في مدغشقر، اليوم الثلاثاء، إن 19 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حادث غرق سفينة قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، مؤكدة أن العمليات مستمرة للبحث عن 66 راكبا ما زالوا في عداد المفقودين.

وقال مامي راندريانافوني، مدير العمليات البحرية في وكالة الموانئ البحرية والنهرية، إن السفينة، وهي سفينة شحن غير مصرح لها بنقل أفراد، كانت تبحر بحمولة زائدة عندما غمرت المياه محركها.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا