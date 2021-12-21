شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غرق سفينة قبالة ساحل مدغشقر يودي بحياة 19 شخصاً وفقدان 66 آخرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الوكالة البحرية في مدغشقر، اليوم الثلاثاء، إن 19 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حادث غرق سفينة قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، مؤكدة أن العمليات مستمرة للبحث عن 66 راكبا ما زالوا في عداد المفقودين.



وقال مامي راندريانافوني، مدير العمليات البحرية في وكالة الموانئ البحرية والنهرية، إن السفينة، وهي سفينة شحن غير مصرح لها بنقل أفراد، كانت تبحر بحمولة زائدة عندما غمرت المياه محركها.