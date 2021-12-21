شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية: قبول الجواز الصحي التونسي في دول الاتحاد الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، قبول الجواز الصحي التونسي بداية، من غدا الأربعاء، في دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت البعثة - في منشور على صفحتها الرسمية بموقع (فيسبوك) - أن المفوضية الأوروبية قد صادقت، الثلاثاء، على الاعتراف بالجواز الصحي التونسي الذي يمكن استخدامه في دول الاتحاد بعد أن تم ربطه بنظام المصادقة الرقمي "كوفيد" بالاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الاعتراف المتبادل بين الطرفين بالجوازات الصحية الصادرة عنهما.