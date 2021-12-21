شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يعلق على تطعيم أول طفل في المملكة بلقاح كورونا.. ماذا قال؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علق د. عواد الذايدي استشاري طب الأسرة، على صورة تطعيم أول طفل في المملكة باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال الذايدي، إن سياسة التطعيم في المملكة هي البدء في الفئات الأكثر خطرا ثم مرحلة الأطفال.

وأضاف د. عواد الذايدي لـ”الإخبارية”: “وصلنا اليوم مرحلة تطعيم الأطفال وهم الأقل خطورة، موضحا أن قضية إعطاء اللقاح فيها تسلسل لمن هم أكثر خطورة وهم كبار السن، بعدها من لديه أمراض مزمنة، ثم طلاب الثانوية، واليوم وصلنا للأطفال”.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة، صورة لأول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد-١٩).

وأعلنت “الصحة”، اليوم، عن بدء تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً بلقاح كورونا، وذلك حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.

وأوضحت الصحة أن الأولوية لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس، مشيرة إلى أنه سيتم إضافة المواعيد لبقية الفئات قريباً.