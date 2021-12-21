شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في الإصابات اليومية بفيروس كورونا بعدد من الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات وزارات الصحة ببعض الدول العربية، اليوم الثلاثاء، تباينا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.



ففي البحرين، سجلت وزارة الصحة 101 إصابة، وشفاء 32 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 276 ألفا و603 حالات، فيما استقر إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس عند حاجز 1493 حالة، وذلك عقب تسجيل صفر وفيات جديدة.



وفي ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض 543 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 382 ألفا و884 إصابة، كما سجل شفاء 618 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 371 ألفا و185 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 5 آلاف و615 حالة، وذلك عقب تسجيل 8 حالات وفاة جديدة.



وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 452 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 744 ألفا و890 إصابة، كما سجلت شفاء 198 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 738 ألفا و983 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 2154 حالة، وذلك عقب تسجيل حالتي وفاة جديدتين.



‌ ‎وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 222 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 551 ألفا و210 إصابات، كما سجلت شفاء 106 حالات جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 540 ألفا و284 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 8 آلاف و865 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة.



وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 336 إصابة جديدة و13 وفاة وتماثل 456 شخصا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و91 ألفا و180 إصابة، والوفيات إلى 24 ألفا و87 حالة، والشفاء إلى مليونين و60 ألفا و869 حالة.