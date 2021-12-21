شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع أكثر من 160 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 160 مهاجرا غرقوا في حادثتي غرق منفصلتين قبالة سواحل ليبيا الأسبوع الماضي، في أحدث كارثة لمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، قالت صفاء مشهلي، المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، إن ما لا يقل عن 102 من المهاجرين لقوا حتفهم بعد انقلاب قاربهم الخشبي قبالة سواحل ليبيا يوم الجمعة، مشيرة إلى تمكن السلطات الليبية من إنقاذ ثمانية آخرين على الأقل وإعادتهم إلى الشاطئ.

وأضافت مشهلي إن حرس السواحل الليبي انتشل ما لا يقل عن 62 جثة لمهاجرين في تحطم سفينة أخرى، بعد ثلاثة أيام من ذلك الحادث.

وأوضحت أن زورقا آخر يقل 210 مهاجرين على الأقل تم اعتراضه وإعادته إلى ليبيا، لافتة إلى أن "الوفيات ترفع حصيلة ضحايا مسار البحر المتوسط إلى نحو 1500 مهاجر هذا العام".

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن نحو 980 مهاجرا لقوا حتفهم أو يفترض أنهم ماتوا في 2020.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، تم اعتراض حوالي 31500 مهاجر وإعادتهم إلى ليبيا في عام 2021، مقارنة بنحو 11900 مهاجر في العام السابق.