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الإمارات تقدم 33 ألفًا و340 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تقديم 33 ألفًا و340 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "" المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ 24 الماضية.


وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أنه بذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الآن 22 مليونًا و350 ألفًا و74 جرعة، مشيرة إلى ذلك يأتي تماشيًا مع خطتها لتوفير اللقاح للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم وتقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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