شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان الجيش الجزائرى: نعول على الإعلام للتصدى للمخططات المعادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس أركان الجيش الوطني الجزائرى، الفريق السعيد شنقريحة، وسائل الإعلام، للتصدي ومواجهة كل الحملات الإعلامية والمخططات المعادية، التي تحاول المساس بأمن واستقرار الجزائر.

وشدد الفريق شنقريحة، في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى بعنوان "الحملات الإعلامية المعادية واستراتيجية التصدي والمجابهة" على ضرورة تجنّد كافة القطاعات دون استثناء وفي مقدمتها قطاع الإعلام، للتصدي ومواجهة كل الحملات الإعلامية والمخططات المعادية.

وأضاف الفريق شنقريحة: "إن تعزيز وحدتنا الوطنية، ورص جبهتنا الداخلية. إلى جانب المحافظة على ديناميكية التطوير والتنمية، التي باشرتها الجزائر الجديدة، وبلوغ الأهداف المسطّرة. يستدعي تجنّد كل قطاعات الدولة دون استثناء، وفي مقدمتها قطاع الإعلام".

كما أضاف رئيس أركان الجيش الجزائرى، إنه يعول على قطاع الإعلام كثيرا في هذه المرحلة، للتصدي ومواجهة كل الحملات الإعلامية والمخططات المعادية، التي تحاول المساس بأمن واستقرار البلاد، وكذا تنوير الرأي العام الجزائرى بما يُحاك ضد البلاد من مؤامرات ودسائس وحشد كل أطياف المجتمع الجزائري، للانخراط بوعي والتزام، في الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الطموحات الشعبية، ووضع الجزائر الجديدة على سكّة التقدم والازدهار.

كما قال: "لذا وجب علينا جميعا أن نُخلص للوطن وألاّ نتهاون في تأدية واجباتنا اتجاهه. وأن نكون في مستوى تضحيات الشهداء الأبرار، حتى يُنصفنا التاريخ. ويُدون بأننا حافظنا على الأمانة، وأخلصنا للجزائر، الجزائر لا غير".