شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح المصادر المالية المستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، عن المصادر المالية المستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري.
وأوضح حساب المواطن، أنه لا يحتسب ضمن الدخل الشهري أو مصادر الدخل الأخرى كلاً من:
-المساعدات النقدية أو العينية من المؤسسات والجمعيات الحكومية أو الأهلية لأغراض العلاج.
-المساعدات التي تصرف في حالة الكوارث
-الصدقات
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