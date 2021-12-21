شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح المصادر المالية المستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، عن ‏المصادر المالية المستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري.

وأوضح حساب المواطن، أنه لا يحتسب ضمن الدخل الشهري أو مصادر الدخل الأخرى كلاً من:

-المساعدات النقدية أو العينية من المؤسسات والجمعيات الحكومية أو الأهلية لأغراض العلاج.

-المساعدات التي تصرف في حالة الكوارث

-الصدقات