إجراء أمريكي جديد في مواجهة أوميكرون بعد زيادة الإصابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها ستفتح مراكز اتحادية في مدينة نيويورك هذا الأسبوع لإجراء فحوص كوفيد-19.



وأشارت إلى أنها ستقوم بشراء 500 مليون جهاز يتيح الاختبار المنزلي السريع للكشف عن كورونا، يمكن للأمريكيين طلبه عن طريق الإنترنت مجانا اعتبارا من يناير/ كانون الثاني، في محاولة لاحتواء متحور أوميكرون.

وفي محاولة للفت الانتباه إلى خطورة عدم تلقي اللقاح، قال مسؤول بارز بالإدارة إن الرئيس بايدن سيقوم بعرض مجموعة من المبادرات اليوم الثلاثاء في خطاب لإقناع الشعب الأمريكي بضرورة وقاية أنفسهم من متحور أوميكرون سريع الانتشار.

وتشمل التدابير تشغيل ألف شخص من الأطباء العسكريين لدعم المستشفيات.

وقال المسؤول: "نلاحظ أنه في حال عدم تلقي اللقاح، يكون الفرد أكثر عرضة للإصابة بالمرض. المتحور سريع الانتشار ومن لم يتلقوا اللقاح يكونون أكثر عرضة بثماني مرات لدخول المستشفى و14 مرة للموت من كوفيد-19 عن غيرهم ممن تلقوا اللقاح".