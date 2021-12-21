مزاد لبيع أول رسالة نصية قصيرة في العالم (التفاصيل الكاملة)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يشهد مزاد علني في باريس، الثلاثاء، طرح أول رسالة نصية قصيرة في العالم للبيع كقطعة رقمية تاريخية.



وتجري المزايدة على الرسالة القصيرة في دار المزادات "أجيت" في باريس كرمز غير قابل للاستبدال، ما يعني أن القطعة تحتوي على شهادة رقمية لإثبات المصداقية، وتعتبر بذلك هي الرسالة الأصلية.

يشار إلى أن من يمتلك الكود – الذي تؤمنه تقنية بلوك تشين – سوف يكون المالك الرقمي للرسالة القصيرة بشكل يمكن التحقق منه.

وأرسل نيل بابوورث، المبرمج في شركة فودافون، الرسالة في ديسمبر/ كانون الأول 1992 إلى زميل استقبلها أثناء وجوده في حفل الشركة بمناسبة الكريسماس.

وتقول الرسالة "ميري كريسماس" (عيد ميلاد سعيد).

وتزداد شعبية هذه الشهادات الرقمية في الفترة الأخيرة، حيث تم بيع أول رمز غير قابل للاستبدال لتغريدة لمؤسس تويتر جاك دورسي بمبلغ 2.9 مليون دولار في مزاد في وقت سابق من هذا العام، كما تم بيع أول كود مصدر لمخترع الانترنت تيم بيرنرز لي بسعر 5.4 مليون دولار.

ومن المرجح أن تكون عائدات المزاد للرسالة القصيرة أقل من ذلك بكثير. وتتوقع دار المزادات بيعها بما يتراوح بين 100 ألف و200 ألف يورو.