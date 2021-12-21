شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام ليبية: تحركات عسكرية وسط العاصمة طرابلس وإغلاق بعض المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء، تحركات عسكرية في عدة مناطق من المدينة، وأكدت وسائل إعلام محلية ليبية أن شوارع عين زارة والخلة وباب بني غشير قد تم إغلاقها بسواتر ترابية، بالتزامن مع انتشار آليات عسكرية بالمنطقة، وسط إغلاق كامل لبعض المدارس، وطلب المعلمين من الطلاب العودة إلى منازلهم.

وأشار الإعلام الليبي، إلى أن كتائب مسلحة تابعة لوزارة الدفاع قد بدأت بتطويق العاصمة الليبية، لقطع الطريق أمام كتائب تنحدر من مدن أخرى كانت تنوي إشعال حرب وسط طرابلس اليوم.

وتأتى هذه التحركات قبل أيام معدودة من موعد الاستحقاق الانتخابي، والذى يبدو أنه لن يتم وسط تنصل المسؤولين من إعلان التأجيل والاستمرار فى انتهاج سياسة الصمت تجاه الانتخابات الليبية.

في الأثناء، أنهت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز جولة ضمت طرابلس ومصراتة وبنغازي التقت خلالها مسؤولين وشخصيات ترشحت للانتخابات.