شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنشر صورة لأول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، صورة لأول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد-١٩).

وأعلنت “الصحة”، اليوم، عن بدء تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً بلقاح كورونا، وذلك حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.

وأوضحت الصحة أن الأولوية لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس، مشيرة إلى أنه سيتم إضافة المواعيد لبقية الفئات قريباً.