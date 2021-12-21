خلال هذه المدة.. "موديرنا" تبدأ تطوير لقاحات معززة ضد أوميكرون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال المدير التنفيذي لشركة موديرنا الأمريكية، ستيفن بانسل، إن الشركة لا تتوقع أي مشاكل في تطوير جرعة معززة من اللقاح ضد متحور أوميكرون.



وأكد بانسل أن الشركة من المرجح أن تبدأ العمل في ذلك خلال بضعة أسابيع.

وتأمل شركة موديرنا أن تبدأ، مع بداية العام الجديد، التجارب السريرية على اللقاح لمواجهة الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، ولكنها تركز الآن على عمل جرعات معززة من لقاحها الجديد (إم.آر.إن. إيه- 1237).

وقال بانسل في لقاء مع صحيفة سويسرية: "يحتاج اللقاح فقط إلى تعديلات طفيفة. لا أتوقع أية مشاكل"