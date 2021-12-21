شركة لينوفو تطلق موديلات جديدة من السبورة الذكية ThinkVision

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة لينوفو موديلات جديدة من السبورة الذكية ThinkVision، وستتوفر في الأسواق العالمية خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2022.



وأوضحت الشركة الصينية أن الموديلات T86 وT75 وT65 الجديدة تأتي بقياس حتى 86 بوصة وتشتمل على حواسيب مدمجة، وبالتالي لا يحتاج المستخدم إلى حواسيب خارجية.

وأكدت لينوفو أنها تهدف من خلال السبورة الذكية الجديدة إلى تلبية متطلبات المكاتب والمؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن الموديلات الجديدة تختلف في قياس الشاشة فقط؛ حيث إنها تعتمد على تقنية الوضوح الفائق 4K وتبلغ درجة السطوع 400 نيت، بالإضافة إلى أنها تشتمل على طبقة مانعة للانعكاس، وتعمل السبورة الذكية بدقة +-1 ملم.

وتشتمل الموديلات الجديدة من السبورة الذكية على حاسوب مدمج يعمل بنظام التشغيل جوجل أندرويد مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، بالإضافة إلى أنه يمكن توصيل الحواسيب الخارجية عن طريق منفذ HDMI أو DisplayPort أو بشكل لاسلكي عن طريق دونجل W20 اللاسلكي.

وتشتمل على مجموعة من الميكروفونات واثنين من السماعات بقدرة 15 وات وكاميرا بدقة 4K.