شركة لوجيتك تطلق المايكروفون Blue Yeti Nano الفاخر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة لوجيتك المايكروفون الفاخر Blue Yeti Nano الجديد بسعر يبلغ 99 دولاراً أمريكياً.



وأوضحت الشركة السويسرية أن المايكروفون الفاخر Blue Yeti Nano الجديد يشتمل على حجرتي صوت تم ضبطهما خصيصا لمنح الصوت حضورا مميزا وتفاصيل استثنائية.

وبفضل ذلك، يتيح المايكروفون الفاخر إمكانية التسجيل عالي الجودة بمعدل ترميز يبلغ 24 بت/48 كيلوهرتز، مما يمنح البودكاست أو فيديوهات يوتيوب أو البث عبر تطبيق تويتش القيمة الإنتاجية، التي تستحقها.

ويشتمل المايكروفون الجديد على منفذ USB ومخرج مدمج لسماعة الرأس، ويوفر أنماطا متعددة لالتقاط الصوت، بالإضافة إلى القدرات المميزة لبرنامج Blue VO!CE لجودة بث عالية واحترافية.