شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. بايدن يقتني كلباً جديداً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اقتنى الرئيس الأمريكي جو بايدن كلبا جديدا من سلالة الراعي الألماني، وأطلق عليه لقبه "كوماندير".



وكتب بايدن على "تويتر" أمس الاثنين: "أهلا بك في البيت الأبيض يا "كوماندير"، و"أهلا بفرد جديد من عائلة بايدن"، ونشر صورة ومقطع فيديو للجرو.

وحسب قناة "سي إن إن"، فإن الجرو أهداه لبايدن أقرباؤه، بعد عدة أشهر من وفاة كلبه "تشامب" في يونيو الماضي، والذي عاش مع الزوجين بايدن 13 عاما.