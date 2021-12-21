الكويت تقرر إلزامية تلقي جرعة معززة من اللقاح.. بشرط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نقل مركز التواصل الحكومي الكويتي عن بيان لمجلس الوزراء أمس الإثنين، قوله إن الكويت ستطلب من المسافرين القادمين إليها الحصول على جرعة معززة من لقاح فيروس كورونا إذا مرت 9 أشهر على تلقيهم اللقاح.



وأضاف مجلس الوزراء أنه سيتم تطبيق القرار اعتباراً من الثاني من يناير(كانون الثاني) المقبل.

كما قرر المجلس تطبيق الحجـر المنزلي لمدة 10 أيام على القادمين إلى البلاد، مع إمكانية إنهاء الحجر قبـل ذلك في حال إجراء فحص بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول، يؤكد الخلو من فيروس كورونا وذلك اعتباراً من 26 ديسمبر(كانون الأول) الجاري.