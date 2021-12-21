دراسة تؤكد أن أعراض القلق والاكتئاب تنتقل بين الأم والطفل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة أمريكية أن أعراض الصحة النفسية للأم مثل القلق والاكتئاب تؤثر على أعراض الصحة النفسية للطفل والعكس صحيح.



وفحص تحليل ثانوي لدراسة الأسر الهشة ورفاهية الطفل أعراض الصحة النفسية للأم والطفل على مدار عشر سنوات لتقديم رؤى جديدة لتطور الاكتئاب والقلق بين الأسر، بحسب ما نقله موقع ساينس ديلي.

وانتهى البحث الذي أجراه باحثون بمدرسة جين وروبرت سيزيك للتمريض التابعة لمركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في هيوستن، إلى أن الضغط النفسي لدى الوالدين أو العمليات وردود الفعل اللاحقة التي تسفر عن محاولة إدارة تحديات وأعباء الأبوة، هو العامل الذي يربط جزئيا الاكتئاب الأمومي وأعراض القلق والاكتئاب لدى الطفل.

وقالت ديفين هيرنانديز، أستاذ مساعد في كلية التمريض وأحد المشرفين على الدراسة "بالتركيز على ثنائي الأم والطفل، حددنا أن اكتئاب الأم في مرحلة مبكرة يزيد احتمالات أعراض القلق والاكتئاب لدى الطفل في وقت لاحق من العمر... وبالإضافة لذلك، كان من المرجح أن الأطفال الذين مروا بأعراض قلق واكتئاب في مرحلة مبكرة قد عانت أمهاتهم من اكتئاب في مرحلة لاحقة".