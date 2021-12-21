دميتري بيسكوف يقيم نجاح لقاح "سبوتنيك V" عالميا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وصف الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في أكثر من 70 دولة بأنه نجاح كبير.



وقال بيسكوف في مقابلة تلفزيونية: "تتنافس مع الشركات العالمية التي تكون ميزانياتها قابلة للمقارنة مع ميزانيات معظم دول العالم. وهذه الشركات ليست دائما صديقة لمنافسيها. وحقيقة أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة تغلب باللقاح على كل هذه العقبات، وأن أكثر من 70 دولة في العالم قد سجلت هذا اللقاح وبدأت باستخدامه، تعد نجاحا كبيرا".

ووافقت 71 دولة يبلغ إجمالي عدد سكانها 4 مليارات نسمة، وهو ما يمثل أكثر من 50% من سكان العالم، على استخدام "سبوتنيك V"، ما يجعله يحل في المرتبة الثانية عالمنا من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها من الجهات المنظمة الحكومية.

وبلغت فعالية اللقاح 97.6% بناء على تحليل بيانات 3.8 مليون مواطن روسي تم تطعيمهم، وهي أعلى من النسبة التي نشرتها سابقا مجلة The Lancet الطبية العالمية (91,6%)، حسبما ذكر، في وقت سابق صندوق الاستثمارات الروسي ومركز غماليا العلمي مطور اللقاح.

وأشار صندوق الاستثمارات إلى أن البيانات المتعلقة باستخدام "سبوتنيك V" لتطعيم السكان في عدد من البلدان (الأرجنتين وسان مارينو وصربيا وهنغاريا والبحرين والمكسيك والإمارات وغيرها)، تثبت أن هذا اللقاح الروسي من أكثر اللقاحات أمانا وفعالية.