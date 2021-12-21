الكوابيس قد تكون نتيجة درجة حرارة غرفة النوم المرتفعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يعزو معظمنا الأحلام السيئة إلى التوتر والقلق، لكن يبدو أن هناك سبب آخر غير معروف لدى الكثيرين.



يقول خبراء النوم إن درجة حرارة غرفة النوم يمكن أن تلعب دورًا في تعطيل النوم وبالتالي إثارة الكوابيس.

يبدو أن 18 درجة مئوية هي درجة الحرارة المثلى لنوم هانئ ليلاً، إذا كانت درجة الحرارة أعلى، فقد يواجه المرء مشاكل أثناء النوم.

وبحسب الرئيس السابق لجمعية النوم البريطانية ، الدكتور نيل ستانلي، لكي نحصل على ليلة نوم جيدة ، نحتاج إلى فقدان حوالي 1 درجة مئوية من درجة حرارة الجسم الداخلية ، والتي تكون عند حوالي 37 درجة مئوية. عادة ما نفقد ذلك من خلال الرأس الذي يكون غير مغطى.

ولكن إذا كنت تنام في غرفة دافئة جدًا ، فلن تتمكن درجة حرارة جسمك الأساسية من فقدان تلك الحرارة وسيتأثر نومك.

يتراوح نطاق درجة الحرارة الموصى به لغرفة النوم بين 16 درجة مئوية و 18 درجة مئوية، ويضيف الدكتور نيل أن هذا يمكن أن يساعد أيضًا في التخفيف من حالات مثل الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم.

قد يكون الحفاظ على درجة الحرارة المثالية أمرًا صعبًا، خاصة في فصل الشتاء ، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكن القيام بها لتثبيت درجات حرارة غرفة النوم.

إذا كنت تشعر بالحر الشديد في السرير ، فإن الملاءات وأغطية الألحفة المصنوعة من القطن والألياف الطبيعية الأخرى ، مثل الحرير ، هي الأفضل للحفاظ على البرودة. كما يمكنك إلقاء نظرة فاحصة على منظم الحرارة الخاص بك للتحكم بدرجة حرارة الغرفة.

من جهته يؤكد ماثيو باول ، مدير شركة وارمزيلا للمراجل في المملكة المتحدة ، أن نظام التدفئة المركزية الفعال أمر بالغ الأهمية.

تكون مناطق المعيشة في الطابق السفلي مثل المطبخ أو غرفة الطعام أو الصالة أكثر دفئًا بشكل عام حيث يتم استخدامها بشكل أكبر على مدار اليوم. لذلك من المنطقي وضع منظم الحرارة في إحدى هذه الغرف حيث يمكن عندئذٍ قياس أفضل وقت لتشغيل التدفئة، وفق ما نقل موقع "ميترو" الإلكتروني.