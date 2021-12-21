معلومات جديدة حول الحصوة اللعابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إلى أن الحصوة اللعابية تتكون بسبب التكلسات التي تحدث في قنوات نقل اللعاب.



وأوضحت الرابطة أن الحصوة اللعابية غالبا ما تتكون في قناة الغدة اللعابية تحت الفك السفلي، وتحدث بشكل أقل شيوعا في الغدة النكافية، ونادرا ما تحدث في الغدة تحت اللسان.

وأضافت أن أسباب نشوء الحصوة اللعابية تكمن في التهاب الغدة اللعابية وضيق قنوات الغدد اللعابية وانخفاض إنتاج اللعاب وجفاف الفم، بالإضافة إلى استخدام أدوية معينة.

وتتمثل أعراض الحصوة اللعابية في تورم موضع الغدة اللعابية والشعور بالألم، وفي الحالات الشديدة يخرج قيح من الغدد اللعابية.

وفي الحالات البسيطة يمكن مواجهة الحصوة اللعابية من خلال تحفيز إفراز اللعاب، من خلال مضغ العلكة والبونبون، على سبيل المثال. وفي الحالات الصعبة (الحصوات الكبيرة) يمكن مواجهة الحصوة اللعابية من خلال المنظار أو العلاج بالموجات التصادمية أو إزالة الحصوة جراحيا.