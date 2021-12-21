ألمانيا تسجل 462 وفاة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 6833050 بعد تسجيل 23428 إصابة جديدة.



وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 108814 بعد تسجيل 462 وفاة جديدة.

وأمس الإثنين، أعلن مكتب الصحة والشؤون الاجتماعية في ولاية مكلنبورغ-فوربومرن، أن كل الأسرة المخصصة لمرضى كورونا في أقسام الرعاية المركزة، أصبحت مشغولة بالكامل.

وتستعد ألمانيا لتشديد قيودها الصحية قبل حلول العام الجديد للوقاية من المتحورة أوميكرون الشديدة العدوى، وذلك عبر إغلاق جميع النوادي الليلية والحد من التواصل بين الأفراد بمن فيهم الملقحون.