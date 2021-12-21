شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على اثنين من المطلوبين بقضايا إرهابية فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقى، اليوم الثلاثاء، القبض على اثنين من المطلوبين بقضايا إرهابية في كركوك .

وحسب موقع السومرية نيوز، قالت الخلية في بيان، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4/إرهاب في منطقة (المنصورية) بقضاء الحويجة في محافظة كركوك".