شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. انخفاض الحرارة بالسعودية وغائم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج لليوم الثلاثاء فى السطور التالية:-

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، والفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية على أجزاء الشمالية من شرق ووسط المملكة. في حين تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، عسير والباحة كذلك لايستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على جازان، عسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنور، حائل وسواحل الخليج العربي .



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف وقد يصل إلى ثلاثة امتار, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية بسرعة 15-35كم/ساعة, وجنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء، رطبا صباحاً وغائم جزئياً.

أما الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم، الثلاثاء، في مملكة البحرين سيكون غائماً أحيانا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق في وقت لاحق من النهار وبارد نسبياً خلال النهار. الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية من 8 إلى 13 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة، ثم تتحول إلى شمالية غربية في وقت لاحق من النهار وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحياناً. الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس اليوم مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

أما خلال النهار فهو دافئ و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار .