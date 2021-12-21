شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عصير شربه يومياً يمنع الإصابة بالسرطان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

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يستخدم الفجل على نطاق واسع منذ العصور القديمة، وله العديد من الفوائد الصحية لتطبيع وظائف الكلى وإزالة السموم من الجسم. من خلال تقوية جهاز المناعة والوقاية من الأمراض، فإن هذه الخضار لها تأثير وقائي ضد أمراض الجهاز التنفسي، والتي تحدث غالبًا خلال أشهر الشتاء. إذن ما فائدة الفجل؟



الفجل مفيد جدا للصحة لأنه غني بالفيتامينات والمعادن. ليس فقط الخضار نفسه، ولكن أيضًا قمم الفجل مفيدة جدًا للصحة ويوصى باستهلاكها. تُعرف فوائد الفجل على صحة الإنسان منذ فترة طويلة، وليس اليوم فقط. استعملت هذه الخضار عبر التاريخ لآلاف السنين، وقد استخدمتها الحضارات الرومانية والمصرية القديمة في مختلف المجالات، كما توجد أدلة وثائقية.

ما هي الفوائد الصحية للفجل؟

الفجل غني بمضادات الأكسدة والألياف، ويحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات A و C و K و B1 و B2 و B3 و B6، بالإضافة إلى الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم. خلال أشهر الشتاء، يزيد الفجل من مقاومة الجسم للأمراض. فوائده على النحو التالي.

- يمتلك خصائص مضادة للأكسدة، وهي فائدة صحية كبيرة في حياتنا اليومية.

- الاستهلاك المنتظم للفجل يضمن إزالة السموم من الجسم.

- بسبب تأثيره المدر للبول، فهو يساعد على إزالة السموم من الجسم بطريقة طبيعية.

- مرة أخرى، بسبب تأثيره المدر للبول، فإنه يمنع تكوين حصوات الكلى.

- تسريع الدورة الدموية، وتطبيع عمل الجهاز القلبي الوعائي، ويقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

- بفضل فيتامين سي في تركيبته، يقي من الأمراض مثل الأنفلونزا ونزلات البرد خلال أشهر الشتاء.

- فعال في علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

- يزيد من مقاومة الجسم لأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية وخاصة خلال أشهر الشتاء.

- يفيد عصير الفجل في التخلص من البلغم والسعال المصاحب لأمراض الجهاز التنفسي.

- من خلال تحسين عمل الجهاز الهضمي، يمكن أن يساعد الفجل في القضاء على مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك.

- يقلل من مخاطر الإجهاض والولادة المبكرة عند النساء الحوامل.

- يمنع تكون الخلايا السرطانية. يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان القولون والثدي والبنكرياس.

- مفيد جدا للعناية بالبشرة والشعر. تم إثبات فوائد الفجل للبشرة الجافة وتساقط الشعر.

كيف يتم استخدام الفجل؟

يستخدم الفجل، الذي يجب أن يكون دائمًا على طاولة المطبخ خلال أشهر الشتاء، في مجموعة متنوعة من السلطات والمقبلات.

خاصة في تكوين السلطة الموسمية للطبق الرئيسي، يصبح الفجل، عندما يقترن بالليمون، عاملًا قويًا للشفاء.

بالإضافة إلى السلطة، يمكن أيضًا إعداد وجبة خفيفة بسيطة جدًا من قمم الفجل. تُسلق قمم الفجل في الماء بعد تنظيفها وغسلها، وبعد ذلك تُلقى في مصفاة. يمكن إضافة عصير الليمون للنكهة واستخدامه كوجبة خفيفة صحية.

عصير الفجل: يتم تقشير ثمار الفجل وغسلها وبشرها. يتم ترشيح الكتلة الناتجة. يعتقد أن عصير الفجل يساعد في السعال ومشاكل الكلى. بالإضافة إلى ذلك، عند وضعه على الشعر كقناع، فإنه يمنع تساقط الشعر. وإذا قمت بإضافة بضع قطرات من زيت الزيتون إلى عصير الفجل وقمت بتطبيقه على الجلد، فسيساعد ذلك على موازنة مستوى ترطيب البشرة.

وصفة الفجل الأسود: يتم تقطيع الجزء الداخلي من ثمرة الفجل الأسود إلى النصف، وتضاف ملعقة صغيرة من عسل الزهرة إلى التجويف الناتج، ويتم ثقب الجزء السفلي من الفجل بإبرة أو عود أسنان. ثم يتم تثبيت الفجل فوق وعاء يتجمع فيه العسل بحلول الصباح ويخلط مع عصير الفجل ويصبح أكثر سيولة. هذا المزيج عبارة عن شراب طبيعي للسعال يُعطى حتى للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنة واحدة.

ما هو ضرر الفجل؟

الفجل، الذي يخفف الكثير من الأمراض عند تناوله بشكل مفرط، يمكن أن يكون له تأثير معاكس تمامًا. في هذا الصدد، يوصى بالاهتمام بالمقدار المستهلك. يجب توخي الحذر بشكل خاص من قبل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مع المعدة.