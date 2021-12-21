المحتور "أوميكرون" باتت المتحورة المهيمنة في أمريكا.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أصبحت أوميكرون المتحوّرة المهيمنة في الولايات المتحدة، إذ إنّها تُمثّل 73,2% من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 خلال الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر، وفق ما أظهرت بيانات السلطات الصحّية الأمريكيّة.



وقد تغلّبت المتحوّرة أوميكرون السريعة الانتشار، على المتحوّرة دلتا في غضون أسابيع، وباتت تُمثّل ما يصل إلى 96,3% من الحالات الجديدة في ثلاث ولايات في شمال غرب الولايات المتحدة (أوريغون وواشنطن وايداهو)، حسب مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وفي مجموعة أخرى من الولايات الجنوبيّة الشرقيّة، بما في ذلك فلوريدا وألاباما وجورجيا، تُمثّل أوميكرون 95,2% من الإصابات الجديدة، وهي نسبة مماثلة في أجزاء أخرى من البلاد.

رصِدت أوميكرون في جنوب إفريقيا في نوفمبر، وأثارت قلقا دفع إلى تشديد القيود الصحية في كل أنحاء العالم.

وعشيّة خطاب منتظر للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الطريقة التي تعتزم إدارته اعتمادها للاستجابة للموجة الوبائية الجديدة، قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنّ الولايات المتحدة لا تعتزم حاليا فرض "إغلاق".

وحذر العالم الأمريكي البارز أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، الأحد من أن المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا "تنتشر" في كل أنحاء العالم، معبرا عن قلقه حيال عدد الأميركيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن.

وقال فاوتشي إن "هذا الفيروس غير عادي"، في إشارة إلى سرعة انتشار أوميكرون، مضيفا "سنواجه أسابيع أو أشهرا صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء".