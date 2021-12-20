مصرع شخص جراء حريق بناقلتي وقود بطريق الرياض-الدمام (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير لقي شخص مصرعه نتيجة حريق اندلع بناقلتي وقود في الدمام. وقد تمكن عناصر الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في ناقلتي وقود، بسبب حادث مروري على طريق الرياض – الدمام، نتج عنه وفاة شخص.

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