الارشيف / اخبار الخليج

الصحة الإماراتية: تقديم 17 ألفًا و692 جرعة من لقاح كورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية: تقديم 17 ألفًا و692 جرعة من لقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 17 ألفا و692 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم /الإثنين/ - أنه بذلك يبلغ إجمالي الجرعات التي تم تقديمها حتى الآن 22 مليونا و316 ألفا و734 جرعة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع خطتها لتوفير اللقاح للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم وتقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا