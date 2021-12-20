الصحة الإماراتية: تقديم 17 ألفًا و692 جرعة من لقاح كورونا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 17 ألفا و692 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم /الإثنين/ - أنه بذلك يبلغ إجمالي الجرعات التي تم تقديمها حتى الآن 22 مليونا و316 ألفا و734 جرعة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع خطتها لتوفير اللقاح للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم وتقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.