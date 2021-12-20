شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 15 حالة جديدة من المتحور "أوميكرون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت اللجنة العليا العُمانية المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد ١٩" في إطار انعقادها المستمر، تطورات الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسُبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وعلى ضوء البيانات التي وردت من وزارة الصحة العُمانية فقد تم تسجيل خمس عشرة حالة جديدة من المتحوّر "أوميكرون" في سلطنة عُمان تخضع حاليًا للتقصّي الوبائي.

وحثت اللجنة العليا الجميع على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية، كارتداء الكمامة في جميع الأماكن المغلقة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وتجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات بجميع أنواعها، والمحافظة على نظافة اليدين.

كما أهابت اللجنة بكل من هم في سن الثامنة عشرة فما فوق بالمبادرة إلى تلقي الجرعة المعززة من لقاح "كوفيد ١٩" المتوفر في مؤسسات الرعاية الأولية.