السودان: البرهان يؤكد الالتزام بحكومة كفاءات غير حزبية

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان القائد العام للقوات المسلحة، الالتزام بأن تكون حكومة الفترة الانتقالية حكومة كفاءات غير حزبية.

وقال البرهان، في لقاء مع الضباط من رتبة عميد فما فوق من ضباط القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، إن ما تم من إجراءات وتعيينات بعد 21 نوفمبر الماضي تم بالتنسيق بينه وبين رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، مؤكدا دعمه الكامل لحمدوك حتى يضطلع بدوره.



ودعا البرهان إلى عدم الالتفات للشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية.



وحضر اللقاء الفريق بحري إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي، ورئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ونوابه، والمفتش العام، وقادة القوات الرئيسة، وعدد من قادة الوحدات.