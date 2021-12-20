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إصابة شاب فلسطيني بالرصاص خلال اقتحام جنود الاحتلال لقرية شمال غرب رام الله

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القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب وفتى، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المزرعة، شمال غرب رام الله، وسط الضفة الغربية.

 

وقالت مصادر أمنية، إن الشاب ، الذي يبلغ من العمر 19 عامًا، أصيب بالرصاص الحي في الظهر،وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة، بينما أصيب فتى ، يبلغ من العمر 17 عامًا ، بالرصاص المطاطي في يده، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام الاحتلال للقرية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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