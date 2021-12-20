شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس التعاون: الاجتماع الخليجي ـ البريطاني بحث ملفات مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية العلاقات الخليجية ـ البريطانية التي ترتكز على علاقات تاريخية واستراتيجية تخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وأوضح، أن الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني الذي عقد في العاصمة البريطانية، اليوم، تناول جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أهمها الأمن والاستقرار والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وعلاقات التعاون والصداقة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.