مبادرة فرنسية لتشجيع النازحين العراقيين على العودة لمناطقهم

القاهرة - سامية سيد - أعلن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات تقديم فرنسا دعما ماليا إضافيا للعراقيين العائدين لمناطقهم بمقدار 882 ألف يورو، مبيناً، أن هذا الدعم يخدم 27 ألف عراقي.

وذكر بيان للأمم المتحدة في العراق - وفقا لقناة (السومرية نيوز) اليوم الاثنين - أن "فرنسا وسعت دعمها بمساهمة إضافية لدعم للمهجرين الذين عادوا مؤخراً إلى مجتمعاتهم ويكافحون من أجل إعادة بناء حياتهم".



وأوضح البيان أن المشروع المقترح يهدف إلى تحسين الحقوق والظروف المعيشية التي تسهم في عودة مستدامة للعائلات من منطقتي سنجار والبعاج، التي لا تزال الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية إحدى العقبات الرئيسة، التي قد تمنع العديد من المهجرين من العودة إلى مناطق سكناهم الأصلية.

وأشار إلى أن المساهمة الفرنسية سيتم استخدامها في الوقت المناسب، لتوسيع الدعم لحوالي 27 ألف شخص من خلال تقديم المساعدة القانونية لـ200 أسرة وإعادة تأهيل مدرستين.

وفي هذا السياق، أعرب السفير الفرنسي في العراق إريك شوفالييه، عن فخر بلاده بدعم هذا المشروع الذي يركز على الخدمات الأساسية مثل السكن والتعليم وإعادة تأهيل البنية التحتية شرط أساسي لعودة النازحين، مؤكدا أن فرنسا ستبقى إلى جانب الشعب العراقي في إعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش.

من جهته، أكد مدير برنامج العراق لموئل الأمم المتحدة وائل الشهب، أهمية مساعدة الأشخاص في مناطق عودتهم لضمان الحلول الدائمة، مشيرا إلى أن موئل الأمم المتحدة يقدر الدعم المستمر من فرنسا، لتوسيع تقديم الدعم في نينوى.

يشار إلى أن برنامج موئل الأمم المتحدة يعمل في سنجار منذ عام 2016 وفي البعاج منذ عام 2020 بتمويل من الحكومة اليابانية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لبناء منازل الذين فقدوا منازلهم، وتسجيل مطالبات الأراضي الخاصة بهم، وتوفير إعادة التأهيل وترقية البنية التحتية الثانوية والمرافق والأماكن العامة، وتوفير التدريب المهني وفرص العمل للشباب العاطلين عن العمل، وتقديم المساعدة القانونية للعائدين.