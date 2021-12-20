خبراء تغذية يقدمون نصائح من أجل "نوم مثالي".. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

يمكن أن يتأثر النوم بكمية القهوة التي نشربها أثناء النهار، وإضاءة غرفة النوم، والطعام الذي نتناوله أيضا.



ولذلك، من المهم أن نتعرف على التغذية السليمة، والوقت الأمثل لتناول الطعام، دون العبث بدورة النوم، وفقا لنصائح من قبل أفضل خبراء النوم المختصين.

وينصح التقرير الوارد في موقع ”ويل أند غود“، بتناول الطعام قبل النوم بساعتين على الأقل، فما نأكله يؤثر على جودة نومنا، وعلى ”إيقاع نشاطنا اليومي“ على مدار الـ24 ساعة.

ووفقا للتقرير، يأخذ الدماغ إشارات من العالم الخارجي لإبقاء الجسم متزامنا مع بيئته.

والأكل هو إحدى تلك الإشارات التي تخبر الدماغ أن الوقت قد حان للعمل وهضم الطعام، وليس الراحة.

لذا، إذا تناولت عشاء متأخرا بوقت قريب من موعد النوم، لن يعرف جسمك أن الوقت قد حان للاسترخاء والراحة؛ لأنه سيكون مشغولا بهضم الوجبة.