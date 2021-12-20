شركة أوبو تطلق هاتفاً ذكياً قابلاً للطي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة أوبو عن إطلاق هاتفها الذكي Find N الجديد، والذي يعتبر أول موديل من فئة الهواتف الذكية القابلة للطي، وأوضحت الشركة الصينية أنه يمكن استعمال جهازها الجديد عندما يكون مطوياً مثل الهاتف الذكي العادي بشاشة قياس 5.49 بوصة، والتي تمتد على كامل الواجهة الأمامية.



وعند قيام المستخدم بفرد الهاتف الذكي الجديد تظهر الشاشة الداخلية قياس 7.1 بوصة وبنسبة باعية مربعة تقريبا، وتعمل الشاشة المكونة من 12 طبقة بمعدل تنشيط صورة 120 هرتز، وتتحمل ما يصل إلى 200 ألف عملية طي دون حدوث أية أضرار بها.

وأكدت الشركة الصينية على أن مفصلة الهاتف الذكي Find N الجديد تتكون من 136 قطعة، ولا يتم طي الشاشة بحافة حادة، ولكن من خلال تقنية طي تعرف باسم "قطرات الماء"، والتي لا تترك أي حواف ظاهرة، وعندما يكون الهاتف الذكي مطويا تظهر فجوة صغيرة فقط ما بين جزئي الهاتف، وأكدت شركة أوبو على أن تقنية الطي الجديدة تجعل الهاتف الذكي الجديد أكثر متانة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي الجديد على معالج كوالكوم Snapdragon 888 وذاكرة وصول عشوائي بسعة حتى 12 غيغابايت وذاكرة داخلية بسعة 512 غيغابايت، وعلى الجانب الخلفي تظهر الكاميرا الثلاثية المزودة بمستشعر سوني IMX766، وتشتمل كل شاشة على كاميرا لدردشة الفيديو والتقاط صور السيلفي، ويعتمد الهاتف الذكي الجديد القابل للطي على نظام التشغيل أوبو Color OS الذي يستند إلى نظام غوغل أندرويد 11.